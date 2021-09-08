Минфин рассказал, куда Россия денет выделенные МВФ деньги

Полученные от Международного валютного фонда (МВФ) средства станут частью государственных международных резервов России. Об этом рассказал замминистра финансов Тимур Максимов в интервью для телеканала «Россия 24».

«Сам актив — специальные права заимствования (SDR) — ограниченный в своей ликвидности, это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом… Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть», — заявил Максимов.

Он отметил, что таких проблем в России на данный момент не наблюдается. Поэтому именно для нашей страны, по словам Максимова, поддержка от МВФ не сыграет какой-то особенно важной роли.

Центробанк сообщал, что международные резервы России достигли своего исторического максимума на суму 618,2 миллиарда долларов по данным на начало сентября. Они значительно выросли на последние недели августа. При этом основной долей прироста, скорее всего, стало именно вливание со стороны МВФ.

Экс-глава Минэкономразвития поддержал идею главы Счетной палаты о том, что в России нужно сокращать госсектор в экономике. Чем больше частных компаний, тем больше стимула для развития и получения прибыли, но меньше бюрократии и других тормозящих развитие факторов.