Деньги 28 апреля 2023, 17:18 Минфин раскрыл детали разового взноса с бизнеса в бюджет России Минфин: в 2023 году ставка единоразового взноса с бизнеса в бюджет составит 5% РИА «Новости»

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Ставка единоразового взноса в государственный бюджет с бизнеса составит 5% в 2023 году или 10% в 2024-м. Об этом сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов, его слова привел ТАСС.

«Мы соблюдаем налоговое законодательство о том, что нельзя вводить для налогоплательщиков ухудшающие меры в течение года, если они выходят за налоговый период. В 2023 году сбор составит 5%, в 2024 году — 10%», — сказал он.

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Силуанов уточнил, что ведомство направит в Российский союз промышленников и предпринимателей закон об обязательном взносе в бюджет, а сам документ поступит в кабинет министров на согласование.

«Точечное снижение сбора для определенных компаний в настоящее время не обсуждается. При этом сохранятся исключения для объектов малого бизнеса и нефтяников», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что благодаря добровольному единоразовому взносу от бизнеса бюджет страны получит около 300 миллиардов рублей.