Минфин предположил рост ставок по ипотеке весной до 11-12%

Весной ставки по ипотеке вырастут до 11-12%, но вряд ли они переступят порог в 15%, считает заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Такой прогноз он дал на текущий год.

«Думаю, что не будет [ставок по ипотеке] 15%. Ставка по ипотеке — это ставка ЦБ + 2,5 процентных пункта. Мы выходим, таким образом, на 12%», — пояснил Моисеев. Его процитировал ТАСС.

Он объяснил, что рынок, по его мнению, будет «поджиматься». Это произойдет из-за потерь банками новых клиентов, которые не идут из-за высоких ставок.

«Тем более, мы сделали то, что обещали, по электронной закладной и всему остальному, что значительно сокращает издержки», — заметил Моисеев.

На прошлой неделе стало известно, что за последнее время семь крупнейших игроков рынка повысили ставки от 0,5 до 2,3 процентных пункта. В результате они стали превышать 10% годовых уже у 12 российских банков. По отдельным программам ставки поднялись до 13% годовых. Некоторые эксперты предполагали, что с учетом дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ, подорожание ипотеки может достичь 15% годовых.