Деньги 30 декабря 2022, 09:14 Минфин предложил вложить до 80% Фонда национального благосостояния в юань «Ведомости»: Минфин предложил повысить максимальную долю юаня в ФНБ до 80% Unsplash

Читать 360tv в

В России решили изменить структуру Фонда национального благосостояния и выйти из-под влияния недружественных валют — евро, фунта стерлингов и иены. До 80% средств Минфин предложил инвестировать в юань, до 40% — в золото, рассказали «Ведомости».

Действующие рекомендации утвердили в 2021 году. По ним ФНБ должен состоять из евро на 39,7%, юаня — на 30,4%, золота — 20,2%, фунта стерлингов — на 5%, иены — на 4,7%. В начале декабря в портфель вошли 41,9 миллиарда евро, 309,7 миллиарда юаней, 555 тоннах золота, 2,8 миллиарда фунтов стерлингов, 478,5 миллиарда иен. Общий объем фонда составил 11,4 триллиона рублей. Однако из-за санкций счета Центробанка в евро, фунтах и иенах заблокировали.

Реклама

Минфин пересмотрел соотношение и подготовил приказ, которым посоветовал до 80% ФНБ инвестировать в юань, до 40% — золото. Источник газеты предупредил, что Банк России не обязан изменить пропорции в ближайшее время. Министерство подаст заявки, но регулятор сам решит, когда и как купить валюту и золото.

Реклама