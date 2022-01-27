Минфин РФ предложил способы регулирования криптовалют в России, которые не подразумевают полный запрет таких финансовых активов. В частности, в министерстве задумались о проведении операций через российские банки, написал РБК. В распоряжении издания оказалось письмо Минфина зампреду правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В Минфине согласились с тем, что полностью запретить криптовалюты без последствий невозможно, но снизить ущерб, наносимый ими, реально. Полный запрет же, наоборот, увеличит количество противоправных действий, не поддающихся контролю.

«Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях», — указано в письме.

Пресс-секретарь ЦБ уточнил для издания, что официально письмо с такими положениями еще не поступало и дальнейшие переговоры по этим темам продолжатся в процессе обсуждения доклада регулятора с госорганами и представителями рынка.

Согласно имеющимся у РБК данным, в письме Минфина перечисляются основные поводы для легализации криптовалют: получение налогов и обмен информацией с криптобиржами, которые смогут предоставлять данные в том числе и о «криминальных» следах использования цифровых денег.

При этом для регулирования в Минфине предложили проводить операции внутри банков, где желающий пользоваться криптовалютами сможет открыть электронный кошелек. Операции можно будет отслеживать с помощью услуги «Прозрачный блокчейн». Следить за инвесторами должны будут ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг, ФНС, Минцифры и Генпрокуратура.