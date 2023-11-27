Деньги 27 ноября 2023, 17:09 Минфин предложил главам восьми регионов лично отчитываться за дефицит бюджета — СМИ «Коммерсант»: главам ряда регионов предложили лично отвечать за дефицит бюджета Vladimir Baranov/Globallook Press

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Минфин подготовил проект о снижении разрыва между региональными доходами и расходами. В рамках документа главам восьми субъектов России предложили лично отчитываться за дефицит бюджета. Об этом сообщил «Коммерсант».

В рамках проекта главы Чечни, Ингушетии, Дагестана, Тувы, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут лично отвечать за дефицит бюджета. Такое решение в Минфине приняли в связи с высокой долей федеральных дотаций, сообщил RT.

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Ранее глава ведомства Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета страны за 2023 год составит примерно 1%. По его словам, в Минфине ожидали дефицита до 2%, но благодаря доходам от нефтегазовой отрасли его удалось снизить.

По словам Силуанова, российская экономика успешно работает. Благодаря высоким темпам ее роста Минфин может говорить о более высоких доходах бюджета, добавил он.

Совет Федерации на пленарном заседании единогласно проголосовал за закон о федеральном бюджете на следующий год. Его доходы составят примерно 35,065 триллиона рублей.