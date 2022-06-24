Минфин полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям

Россия в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 года „О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах“ средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ <…> в сумме 8,5 миллиарда рублей получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Срок погашения должен был наступить 2028 году. Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены ведомством в полном объеме, заключили в Минфине.

Накануне сообщалось, что Министерство финансов РФ впервые выплатило купоны по еврооблигациям в рублях. Речь шла о выплатах 12,5 миллиарда рублей.