Минфин передумал поддерживать инвесторов из бюджета

Законопроект, как писали ранее «Ведомости», вводит общее регулирование для всех инвестиционных проектов.

Госдума уже приняла его в первом чтении. В этом варианте говорилось, что инвесторы могут рассчитывать на субсидии, налоговые льготы, создание государством инфраструктуры. Ко второму чтению Минфин предложил исключить из проекта закона «О защите и поощрении капиталовложений» государственную поддержку.

Закон примут, чтобы усилить приток частных инвестиций в нацпроекты, пояснил замглавы Минфина Андрей Иванов.

По его словам, в документе сохранят часть о стабильных условиях для инвесторов. Прямые стимулы для вложений планируется включить в документ уже после его принятия.