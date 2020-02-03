    03 февраля 2020, 00:21

    Минфин передумал поддерживать инвесторов из бюджета

    Кирилл Фролов

    Минфин убрал из законопроекта о защите инвесторов пункт, в котором говорилось о финансовой поддержке со стороны государства. Об этом «Известиям» заявили в ведомстве.
    Минфин передумал поддерживать инвесторов из бюджета

    Законопроект, как писали ранее «Ведомости», вводит общее регулирование для всех инвестиционных проектов.

    Госдума уже приняла его в первом чтении. В этом варианте говорилось, что инвесторы могут рассчитывать на субсидии, налоговые льготы, создание государством инфраструктуры. Ко второму чтению Минфин предложил исключить из проекта закона «О защите и поощрении капиталовложений» государственную поддержку.

    Закон примут, чтобы усилить приток частных инвестиций в нацпроекты, пояснил замглавы Минфина Андрей Иванов.

    По его словам, в документе сохранят часть о стабильных условиях для инвесторов. Прямые стимулы для вложений планируется включить в документ уже после его принятия.