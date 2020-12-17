Минфин перечислил способы получить одобрение на кредит

Причем лучше всего обращаться в банк, где оформлена зарплатная карта или где ранее уже брали кредиты. Стоит взять небольшой потребительский кредит или микрозаем на 6-12 месяцев и своевременно его выплачивать.

«Через 6-12 месяцев кредитная история будет гораздо лучше и новый кредит одобрят», — рассказала консультант по финансовой грамотности Минфина России, эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.

А при наличии просроченных платежей по текущим кредитам свыше 30 дней получить очередной кредит будет проблематично. В случае просрочки на более чем 90 дней получить услугу почти нереально, отметила ее коллега Кристина Дымшакова. При таком развитии событий можно будет рассчитывать на кредит под залог автомобиля или недвижимости.

Эксперты дали совет заемщикам с низким кредитным рейтингом, ранее часто получавшим отказы. Таким гражданам лучше подать кредитную заявку и сразу позвонить в кол-центр банка с просьбой рассмотреть заявку в ручном режиме.

Чем большую сумму запрашивает заемщик у банка, тем тщательнее будет проверка.