Минфин откажется от доллара в ФНБ

Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ. В министерстве планируют полностью отказаться от доллара, зато нарастить золото.

«Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары и 35% в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото», — сказал на ПМЭФ министр финансов РФ Антон Силуанов. Его словам привело агентство «Прайм».

По его словам, доля евро возрастет до 40%, доля юаня — 30%, золота — 20%, фунтов и иен — по 5%. Силуанов добавил, что изменения начнут действовать в течение месяца.

«Это только первый шаг, такие действия будут расширяться», — заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев во время выступления на ПМЭФ. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что Минфин и Центробанк будут уходить от существующей валютной инфраструктуры.

«Эти сдвиги постепенно происходят, и они неизбежны», — добавил замминистра.

По его словам, находящиеся под санкциями страны «быстрее эту эволюцию проходят». Стратегическая задача ведомства и ЦБ — «постепенный уход от использования этой инфраструктуры», резюмировал Колычев.