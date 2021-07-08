Минфин опроверг сообщения о повышении страховых взносов с зарплат

Вопрос изменения в системе начисления страховых взносов министерством финансов России на данный момент не рассматривается. Как сообщил ТАСС, такое заявление выпустила пресс-служба ведомства.

Так Минфин опроверг появившуюся в СМИ информацию о повышении страховых взносов в Пенсионный фонд России для зарплат более 122 тысяч рублей.

Со ссылкой на источники об этом сообщали журнал Forbes и газета «Известия». Собеседники журналистов отметили, что изменение предельной базы по уплате страховых взносов может принести в бюджет дополнительно 16 миллиардов рублей в 2022 году и 45 миллиардов к 2024 году.

На сегодняшний день работодатель отчисляет с зарплат размером до 122 тысяч рублей 22%. Для более высоких зарплат предусмотрен льготный тариф — в 10%.

По оценке экспертов, повышение льготной планки по страховым взносам затронет около пяти миллионов человек. Все они работают в крупных компаниях.