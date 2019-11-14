Минфин: новая пенсионная система будет добровольной
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Он уточнил, что правительство будет придерживаться такой же позиции и при дальнейшем обсуждении проекта закона о гарантированном пенсионном плане (ГПП).
«Мы провели консультации, в том числе с депутатами Госдумы, и пришли к выводу, что введение обязательной системы — это предложение не будет поддержано. Там сейчас нет никакой обязательности, и все, что связано с обязательностью в любой форме, оттуда убрано», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».
Центральный банк России и Министерство финансов РФ в конце сентября представили новую систему добровольных пенсионных накоплений: гарантированный пенсионный план. Он может начать работать в 2021 году, после тщательной подготовки.
ГПП даст возможность россиянам самостоятельно финансировать негосударственную часть пенсии при стимулирующей поддержке властей. При этом пенсионные взносы граждан в систему в пределах 6% от зарплаты авторы проекта предложили освободить от НДФЛ.
Также в документе говорится и о стимулирующей льготе по налогу на прибыль для работодателя. Это станет возможно в случае, если компания занимается софинансированием взносов своих работников.