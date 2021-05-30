Минфин не увидел необходимости менять налоговую нагрузку нефтяников

Высокая стоимость нефти сейчас позволяет не менять налоговый режим для нефтяной отрасли России. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, в этом году нефть показывает высокую доходность. Показатели превышают уровни как 2020, так и 2019 года. Этому способствуют благоприятная ценовая конъюнктура на энергоносители и курс рубля, уточнили в пресс-службе ведомства.

Большим ресурсным потенциалом, как отметил Сазонов, обладает Западная Сибирь. Поэтому необходимо найти варианты его полной реализации. Пока этот потенциал не используется из-за неэффективности добычи.

«Нам необходимо искать варианты, как реализовать этот потенциал в полном объеме. В этом направлении мы будем работать совместно с коллегами из Госдумы, Совета Федерации и нефтяных компаний», — заключил Сазанов.

В августе прошлого года нефтяники пожаловались президенту на повышение налогов. Тогда они заявили, что Минфин меняет правила налогообложения в нефтяной отрасли и при этом нарушает принцип финансовой стабильности.

Недовольство вызвал пересмотр параметров НДД в нефтяной отрасли. Минфин таким образом хотел вернуть около 200 миллиардов рублей за три года. Но представители компаний заявили, что если предложения Минфина будут приняты, за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 340 миллионов тонн, а бюджет потеряет 2,5 триллиона рублей.