Минфин не согласился с прогнозом Bloomberg о падении ВВП

Сообщения американского издания Bloomberg о падении российского ВВП на 12% по итогам 2022 года не соответствуют действительности. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

При этом ведомство отметило, что в его полномочия не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов.

«Меры, принимаемые Банком России и правительством РФ, позволят обеспечить стабильное развитие экономики и сократить негативные последствия от санкций», — говорится в сообщении Минфина.

Ранее Bloomberg сообщил, что ждет падения экономики России на 12%, что было бы самой глубокой стагнацией с 1994 года.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказывал, что ведомство ожидает, что падение внутреннего валового продукта по итогам года составит от 8,8 до 12,4% при инфляции 20,7%.