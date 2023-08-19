Деньги 19 августа 2023, 23:30 Минфин назвал условия восстановления налоговых отношений с недружественными странами Минфин: Россия вернет налоговые отношения с Западом после восстановления прав РИА «Новости»

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Россия не возобновит налоговые отношения с недружественными странами, пока те будут нарушать права нашего государства. Об этом сообщило министерство финансов России на своем сайте.

Свое заявление Минфин сделал в ответ на просьбу британских властей отменить приостановку действия некоторых статей конвенции «Об избежании двойного налогообложения» от 1994 года.

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В ведомстве напомнили, что с февраля прошлого года западные страны в одностороннем порядке вводят экономические санкции против России. Кроме того, некоторые недружественные государства не выполняют отдельные положения налоговых соглашений.

Во вторник, 8 августа президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке ряда положений налоговых договоров с США, странами Евросоюза и другими недружественными государствами.

Действия документов приостановили до того момента, когда иностранные государства перестанут нарушать экономические и иные интересы России, а также законные права простых россиян и юридических лиц.