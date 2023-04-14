14 апреля 2023, 16:22
Минфин назвал стабильной финансовую систему России
Глава Минфина Силуанов назвал российскую финансовую систему стабильной
Финансовая система России является стабильной, несмотря на вызовы, которые ей пришлось преодолеть в 2022 году. Об этом на совместном заседании Минэкономразвития и Минфина заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова привел ТАСС.
«Для всей финансовой системы страны 2022 год стал годом тяжелого адаптационного периода. Сейчас она достигла стабилизации», — отметил глава ведомства.
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Силуанов добавил, что России необходимо обеспечить развитие и устойчивость финансовой системы, чтобы достичь запланированных показателей экономического роста.
«Для решения этих задач у нас есть все возможности», — добавил он.
Ранее глава Минфина спрогнозировал, что приток валюты в России начнет увеличиваться вместе с ростом цен на нефть. После этого начнется укрепление рубля.
Также Силуанов заявлял, что по итогам 2022 года дефицит государственного бюджета составил 3,3 триллиона рублей.
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