Деньги 15 марта 2023, 15:12 Минфин назвал исключения для оплаты разового сбора в бюджет Замглавы Минфина Сазонов: нефтегазовые и угольные компании освободили от разового сбора РИА «Новости»

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Угольные и нефтегазовые компании России освободили от единоразового взноса в бюджет, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Помимо этого, исключением стал сектор малого и среднего бизнеса, а также компании с доналоговой прибылью за 2021–2022 годы менее миллиарда рублей, сообщило РИА «Новости».

«Это исключения, все остальные подпадают [под выплату взноса], а дальше у кого есть прирост — тот будет платить налог, у кого нет прироста — не будет платить налог», — пояснил Сазонов.

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Замминистра уточнил, что единовременный взнос в бюджет также будут платить банки. По его словам, он не слышал о каких-то исключениях для кредитных организаций.

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Ставку этого взноса определят после 25 марта, когда компании подадут декларации по налогу на прибыль. Рассчитывать сбор будут с учетом прироста налоговой базы 2021–2022 годов к уровню за 2018–2019 годы. Ожидается, что в бюджет платежи поступят в четвертом квартале года.