Минфин назвал альтернативу токсичным доллару и евро | 360°

Деньги 08 сентября 2022, 02:39 Поделиться Telegram

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Viber Минфин назвал альтернативу токсичным доллару и евро Минфин заявил, что на смену доллару и евро придет китайский юань unsplash.com

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Доллар и евро стали токсичными в России, им на смену приходят валюты дружественных стран, сообщил РБК заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Также ведомство рассматривает национальную валюту ОАЭ дирхам, турецкую лиру и ряд других.

«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара. Но юань — не единственная валюта, которая рассматривается», — отметил Моисеев.

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Иностранная валюта для распространения ее в обороте должна быть стабильной по курсу, ликвидна и без заградительного валютного контроля в стране.

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Российские банки в последнее время стали более активно продавать юани, Сбербанк даже начал кредитовать компании в этой валюте. Центробанк назвал юань, турецкие лиры и индийские рупии в качестве потенциальных кандидатов на участие в валютных операциях Минфина.

Дирхам ОАЭ стабилен, он может быть интересен россиянам в качестве не только способа расчета, но и как способ хранения стоимости, отметил Моисеев.

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