Минфин напомнил россиянам способы повысить размер пенсии

Размер будущей пенсии по старости поможет повысить покупка пенсионных баллов. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Для того, чтобы купить такие баллы, нужно доплатить страховые взносы и написать заявление, которое следует подать через портал «Госуслуги» или лично.

Те, кто выходит на пенсию на пять лет позже минимально возможного для них возраста, могут увеличить пенсионные отчисления на 42%. Также пенсионные выплаты подвергаются перерасчету каждый год, в этот момент учитываются рост рабочего стажа и суммы дополнительно уплаченных взносов. Также размер будущих выплат может повысить участие гражданина в специальных пенсионных программах.

Экономисты объясняли, что некоторые россияне могут выйти на пенсию досрочно. Такая возможность есть, если человек, например, потерял работу не по своей вине — произошло сокращение, организация была ликвидирована и так далее. Основная причина для такого выхода — продолжительный стаж работы.