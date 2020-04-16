Минфин: коронавирус обойдется России в 2,8% ВВП

Меры для борьбы с коронавирусом и его последствиями в России обойдутся бюджету в 2,8% ВВП. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«На решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс (прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки и предоставление налоговых отсрочек, также гарантийная поддержка) общим объемом около 2,8% ВВП», — приводит Sputnik слова Силуанова.

На поддержку экономики России Минфин потратит около двух триллионов рублей из ФНБ при текущей цене на нефть 20 долларов за баррель. Прямые выплаты малому и среднему бизнесу из расчета 1 МРОТ на занятого превысят 80 миллиардов, их получат более 970 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил реализовать ряд новых мер поддержки экономики в условиях эпидемии. Как сообщил «Коммерсант», Минфин уже готовит переверстку бюджета 2020 года объемом почти в триллион рублей.

Из этой суммы 740 миллиардов рублей будет выделено для финансирования «второго пакета» антивирусной господдержки, для расширения санитарных мер — еще 211 миллиардов рублей.