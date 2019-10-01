Минфин изменит налоговую нагрузку на богатых россиян

Сегодня для получения статуса налогового резидента в России нужно провести 183 дня в год. Многие предприниматели пользовались этой лазейкой, чтобы не отчитываться о своих иностранных активах и уклонялись от налогов с нераспределенной прибыли.

Третий этап амнистии капитала начнется в России 1 июня Подробнее

Министр финансов России Антон Силуанов неоднократно обещал ужесточить условия получения статуса налогового резидента, чтобы российские бизнесмены, уехавшие из страны, вернулись обратно. Планируется, что все эти меры начнут ужесточать в ближайшие три года.

В случае принятия документа минимальный срок для получения статуса налогового резидента России сократится до 90 дней в год. Но даже если бизнесмен проведет в стране меньше указанного срока он все равно может получить этот статус, если у него есть недвижимость, экономические или личные связи в России.

Как пояснил партнер компании Taxology Михаил Успенский, такую практику успешно применяют многие государства. По его словам, когда предприниматель уезжает за рубеж, оставляя в стране дом, семью или бизнес, то государство считает, что платить налоги он должен на родине.

Другие опрошенные эксперты не исключили, что часть бизнесменов смогут найти обход и нового ужесточенного правила. При этом новый подход может привести к спорам с другими юрисдикциями о преимущественном праве на налоги. То есть одного бизнесмена своим налоговым резидентом могут считать две и более страны, а значит, и претендовать на его выплаты.

Но, несмотря на ужесточение правил, Минфин предложил и небольшое послабление. А именно уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне 13%. Для последних в данный момент она составляет 30%. Таким образом, для бизнеса сократят количество стимулов уезжать из страны.

С 1 июня в России на еще один год продлили амнистию капитала. Это уже третья волна добровольного декларирования зарубежных счетов и активов. Бизнесменам, которые уехали из страны, предлагается вернуться и освободиться от налоговой, административной и уголовной ответственности при нарушениях налогового законодательства. Кроме того, для тех владельцев иностранных компаний, которые станут налоговыми резидентами России на протяжении срока амнистии, предусмотрена льгота на налог на доходы физических лиц.

В качестве альтернативы для регистрации возвращенных активов бизнесменам предлагается рассмотреть административные районы на острове Русский в Приморье или Октябрьский в Калининградской области, где действует особый налоговый режим.