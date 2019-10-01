  • Минфин изменит налоговую нагрузку на богатых россиян

    01 октября 2019, 12:59

    Анатолий Минкин

    Налоговыми резидентами России станут признавать граждан, которые провели в стране 90 дней в году или имеют здесь недвижимость, ведут бизнес и поддерживают личные контакты. Такие изменения предложило Министерство финансов в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Как сообщил РБК, в данный момент документ внесли на рассмотрение в Госдуму.
    Минфин изменит налоговую нагрузку на богатых россиян

    Сегодня для получения статуса налогового резидента в России нужно провести 183 дня в год. Многие предприниматели пользовались этой лазейкой, чтобы не отчитываться о своих иностранных активах и уклонялись от налогов с нераспределенной прибыли.

    Третий этап амнистии капитала начнется в России 1 июня

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    Министр финансов России Антон Силуанов неоднократно обещал ужесточить условия получения статуса налогового резидента, чтобы российские бизнесмены, уехавшие из страны, вернулись обратно. Планируется, что все эти меры начнут ужесточать в ближайшие три года.

    В случае принятия документа минимальный срок для получения статуса налогового резидента России сократится до 90 дней в год. Но даже если бизнесмен проведет в стране меньше указанного срока он все равно может получить этот статус, если у него есть недвижимость, экономические или личные связи в России.

    Как пояснил партнер компании Taxology Михаил Успенский, такую практику успешно применяют многие государства. По его словам, когда предприниматель уезжает за рубеж, оставляя в стране дом, семью или бизнес, то государство считает, что платить налоги он должен на родине.

    Другие опрошенные эксперты не исключили, что часть бизнесменов смогут найти обход и нового ужесточенного правила. При этом новый подход может привести к спорам с другими юрисдикциями о преимущественном праве на налоги. То есть одного бизнесмена своим налоговым резидентом могут считать две и более страны, а значит, и претендовать на его выплаты.

    Но, несмотря на ужесточение правил, Минфин предложил и небольшое послабление. А именно уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне 13%. Для последних в данный момент она составляет 30%. Таким образом, для бизнеса сократят количество стимулов уезжать из страны.

    С 1 июня в России на еще один год продлили амнистию капитала. Это уже третья волна добровольного декларирования зарубежных счетов и активов. Бизнесменам, которые уехали из страны, предлагается вернуться и освободиться от налоговой, административной и уголовной ответственности при нарушениях налогового законодательства. Кроме того, для тех владельцев иностранных компаний, которые станут налоговыми резидентами России на протяжении срока амнистии, предусмотрена льгота на налог на доходы физических лиц.

    В качестве альтернативы для регистрации возвращенных активов бизнесменам предлагается рассмотреть административные районы на острове Русский в Приморье или Октябрьский в Калининградской области, где действует особый налоговый режим.