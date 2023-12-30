Деньги 30 декабря 2023, 14:24 Минфин изменил расходы на экономику и оборону на 2024 год РБК: Минфин увеличит расходы на экономику в 2024-м на 300 млрд рублей Freepik

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Минфин скорректировал бюджет на 2024 год и уточнил объем расходов на экономику и оборону. Об этом сообщил РБК.

Согласно документу Минфина, траты выросли по экономическим разделам. Расход по статье «Национальная экономика» увеличился с 3,89 триллиона рублей до 4,2 триллиона рублей. По статье «Социальная политика» траты возросли на 141 миллиард рублей и составили 7,87 триллиона рублей.

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После уточнения бюджета уменьшились расходы на оборону. По статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» они сократились на 103 миллиарда рублей, до 3,29 триллиона рублей. По разделу «Национальная оборона» траты снизились на 397 миллиардов рублей, до 10,38 триллиона рублей.

По информации издания, доля расходов в бюджете на национальную оборону составила 28,3%, на социальную политику — 21,5%, а на национальную экономику — 11,5%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет на 2024 год достаточно сбалансировали, поэтому пересмотра налоговой политики не будет. По его словам, в ближайшие три года «серьезно менять что-то в налогах» не планируется.