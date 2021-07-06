Минфин избавил ФНБ от доллара

Минфин завершил конверсионные операции и привел структуру Фонда национального благосостояния к новым нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Из фонда был исключен доллар, на который раньше приходилось 35% объема ФНБ. До 5% с 10% сократили долю фунта. Евро, наоборот, ее увеличили с 35% до 39,7%. С 15% до 30,4% выросла доля юаня. Доля иены чуть снизилась с 5% до 4,7%. Доля безналичного золота составила 20,2%.

В Минфине уточнили, что эти операции были проведены со средствами фонда в иностранной валюте, которые были размещены на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля, а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 миллиарда рублей, которые были зачислены в фонд 2 июля для его формирования в соответствии с законодательством.

В минувшем июне объем ФНБ сократился на 363 миллиарда рублей и на 1 июля составил 13,575 триллиона рублей. Объем ликвидной части фонда оценили в 8,313 триллиона рублей или 7,2% ВВП. Месяцем ранее объем фонда был 13,938 триллиона рублей.