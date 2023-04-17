Деньги 17 апреля 2023, 11:22 Минфин и Центробанк задумались об ограничении покупки валюты для поддержки рубля ЦБ и Минфин могут ввести лимит на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих компаний Unsplash

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Власти России могут ввести ограничения на покупку валюты на внутреннем рынке. Такая мера необходима для сделок по выкупу активов уходящих из страны зарубежных компаний. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков объяснил, что механизм подразумевает собой ежемесячный лимит, который не будет привязан к конкретной сумме. Такое решение может уменьшить волатильность рубля, которая увеличилась из-за низкой ликвидности иностранной валюты на рынке России при покупках большого количества рублей.

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«В целом в рамках подходов подкомиссии мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — заявил Чебесков.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Валерий Емельянов отметил, что требования российского регулятора к подобным сделкам логичны. Необходимость введения определенных правил назрела, она поможет исключить возможность непрозрачных решений и «закулисных сделок».