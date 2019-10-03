Минфин: Google, Facebook и Apple должны платить налог на прибыль в России

Американские цифровые корпорации Google, Facebook и Apple должны делиться своими доходами от российской аудитории с правительством РФ. Такое предложение выдвинул Минфин России.

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РБК написал, что положение об этом появилось в новом проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В министерстве считают, что российские законы нужно изменить таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в юрисдикциях своих пользователей. Таким образом налоги удастся распределять справедливо, а бюджетных потерь можно будет избежать.

Пресс-служба ведомства не ответила на вопрос издания, когда будут приняты конкретные законодательные инициативы. Также были запрошены комментарии у представительств IT-холдингов в России. Представители «Google Россия» отказались разговаривать на эту тему.

Технологические гиганты сейчас платят налог на прибыль в том месте, где зарегистрирована их штаб-квартира. Поэтому многие организации переносят свои главные офисы в низконалоговые юрисдикции. Например, Google, Facebook и Microsoft зарегистрированы в Ирландии. Там ставка налога на прибыль составляет 12,5%. Налог на прибыль на территории РФ платят лишь российские «дочки» транснациональных компаний.