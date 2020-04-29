Минфин гасит первый выпуск «народных» облигаций

Первый выпуск «народных» облигаций в 2017 году вызвал очень большой интерес у частных инвесторов на рынке, облигации реализовывались фактически в считанные дни, вспоминает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Для населения продажа ОФЗ стартовала 26 апреля 2017 года в офисах Сбербанка и ВТБ. На первом этапе именно эти кредитные организации выступали банками-агентами программы. Объем дебютного выпуска с погашением 29 апреля 2020 года составил 15 миллиардов рублей, указано в материале.

Изначально проект не преследовал фискальной цели. Минфин рассматривал ОФЗ как элемент финансового образования, приобщения широкого круга россиян к работе на финансовом рынке, говорил занимавший в то время пост замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Аудитор Счетной палаты России Алексей Саватюгин полагает, что «народные» ОФЗ при всех сложностях, с которыми столкнулась российская экономика за три года, все же выполнили свою задачу. По словам Саватюгина, сейчас в обращении находится ОФЗ-н пяти выпусков на общую сумму 66,1 миллиарда рублей по номинальной стоимости. Это значительно больше объемов выпускавшихся в прошлые годы специализированных гособлигаций, предназначенных для инвестиций населения, добавил собеседник агентства.

За время существования проекта Минфин изменил правила реализации бумаг и расширил круг банков-агентов — в список добавились «Почта банк» и Промсвязьбанк.

Ранее эксперт рассказал об альтернативах банковскому депозиту. Самой популярной из них являются облигации федерального займа (ОФЗ).