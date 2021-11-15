Профицит федерального бюджета за 2021 год превзошел два триллиона рублей, перевыполнив план по доходам. Об успехах министерства финансов и их причинах написал «Коммерсант».

Благоприятно на бюджет страны повлиял рост цен на топливо, восстановление многих сфер бизнеса и поставок из-за рубежа с начала пандемии. При этом размер расходов своих значений не превысил, за девять месяцев заполнив прогнозируемые показатели на 73% несмотря на финансовую помощь населению, связанную с ковидом, которая в целом была немаленькой.

Получилось так, что за два месяца до конца 2021 года план по доходам выполнен на 109%. Большую часть прибыли при этом принесли продажи нефти, сборы НДС из-за восстановления прежних оборотов бизнеса, наращивание импорта и некоторые разовые поступления — Сбербанк купил у ЦБ контрольный пакет акций за 200 миллиардов рублей, и «Норникель» заплатил штраф в размере 146 миллиардов за разлив топлива под Норильском.

Расходы бюджета не перешли предполагаемых отметок. Большую часть расходов составили несколько проектов: «Социальная политика», «Национальная экономика» и «Национальная оборона».