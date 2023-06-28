Деньги 28 июня 2023, 06:31 Минфин допустил возвращение налога на сверхприбыль в будущем Замглавы Минфина Сазанов допустил возвращение налога на сверхприбыль при дефиците бюджета Freepik

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Законопроект о единоразовом взносе в бюджет рассмотрят в Госдуме в первом чтении. В будущем правительство может снова ввести налог на сверхприбыль, если появится такая необходимость, заявил РИА «Новости» замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя», — сказал он.

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Алексей Сазанов объяснил, что единовременный взнос решили ввести по двум причинам — большой дефицит федерального бюджета и конъюнктурные сверхдоходы компаний. Вернут ли эту меру в будущем, зависит, по его словам, от развития ситуации.

Законопроект о единовременном взносе со сверхприбыли компаний внесли в Госдуму и поддержал профильный комитет. Рассмотреть его в первом чтении запланировали 28 июня. В случае принятия компании обяжут перевести 10% от превышения доходов в 2021–2022 годах по сравнению с периодом 2018–2019 годов. Правительственная комиссия одобрила документ, несмотря на возражения Минюста.