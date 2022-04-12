Минфин дал предварительную оценку бюджета за январь–март

Федеральный бюджет РФ в январе–марте 2022 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом в 1,151 триллиона рублей. Об этом говорится в отчете Минфина.

Доходы бюджета составили 7,169 триллиона рублей или 28,7% к общему утвержденному объему на год, расходы — 6,018 триллиона рублей (25,4% общего объема расходов утвержденного законом о бюджете и 24,8% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Профицит бюджета в марте составил 613,75 миллиарда рублей, в феврале он находился на уровне 281,19 миллиарда рублей.

Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета за первые три месяца составило 930,39 миллиарда рублей и отрицательное сальдо внешнего финансирования 220,70 миллиарда рублей соответственно.

По состоянию на 1 января 2022 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 13,565 триллиона рублей. После переоценки курсовой разницы, по оценке на первое апреля, объем средств в Фонде национального благосостояния в рублях составил 13 052 триллиона рублей.