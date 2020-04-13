Минэнерго объяснило, зачем запрещать импорт дешевого бензина

В правительстве хотят ограничить импорт дешевого бензина. Министерство энергетики предложило на шесть месяцев запретить поставки в Россию нефтепродуктов, чтобы поддержать отечественные НПЗ, заявил глава ведомства Александр Новак.

Министр признал, что это «вынужденная и не совсем рыночная» мера, добавив, что к ней прибегают Казахстан и другие страны.

«В первую очередь это обеспечит нам сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», — заявил Новак в программе «Воскресный вечер» на канале «Россия-1».

Ранее о планах властей запретить импорт дешевых нефтепродуктов в Россию сообщали источники РБК. По их данным, предложение Минэнерго поддержал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий топливно-энергетический комплекс.

После обвала цен на нефть в марте, когда стоимость барреля Brent снизилась с 50 до 25 долларов, цены на бензин за рубежом также пошли вниз. В России они практически не изменились из-за действующего регулирования (демпферного механизма). В этой системе если цена бензина за границей выше российской, то государство дает нефтяникам компенсацию. Когда российские цены выше экспортных, как сейчас, то уже нефтяные компании отчисляют государству часть сверхприбыли.