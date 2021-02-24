Минэнерго объяснило рост тарифов на тепло и электричество

Тарифы на тепло и электричество для населения в 2021 году установлены, повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля не приведет к их росту. Об этом сообщили на сайте Министерства энергетики РФ.

Газета «Известия» накануне со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского сообщила о возможном росте тарифов ЖКХ из-за повышения утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Сообщалось, что это увеличит финансовую нагрузку на организации горнодобывающей отрасли.

Однако в Минэнерго РФ в среду заявили, что эта информация не соответствует действительности. Изменение тарифов производится в строгом соответствии с прогнозом социально-экономического развития, утверждаемого правительством РФ, напомнили в ведомстве. На 2021 год тарифы для населения уже установлены, их рост в среднем не превысит 5%.

«Возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения», — заявили в министерстве.