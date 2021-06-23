Минэнерго не увидело рисков подорожания керосина

Минэнерго РФ не увидело предпосылок для повышения цены на керосин из-за увеличения числа авиаперелетов. Ведомство отметило, что у России есть достаточные запасы топлива.

«Минэнерго России отмечает стабильную ситуацию на рынке авиакеросина — как в отношении объемов поставок, так и в части ценовой динамики. В настоящее время в крупных российских аэропортах сформирован достаточный запас керосина», — сообщили в министерстве ТАСС.

Там отметили, что в июне производство керосина ожидается на уровне более одного миллиона тонн. Такие же показатели за этот период и в 2019 году.

В Минэнерго подчеркнули, что рост цен на керосин носит сезонный характер. Сейчас стоимость возвращается на уровень, который был до пандемии. По данным Росавиации, в мае 2021 года топливо стоило 50 167 рублей за тонну. Это на 3662 рубля меньше, чем в мае 2019 года.

Представитель Минэнерго добавил, что повышение ценника на дизельное топливо находится в рамках инфляции.

«Несмотря на это, внутренний рынок как дизельного топлива, так и СУГ в настоящий момент находятся в стабильном состоянии и обеспечивают текущий спрос со стороны потребителя», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что стоимость авиатоплива достигла допандемийного уровня — почти 48 тысяч рублей за тонну. Цена керосина еще неделю назад составляла 46,2 тысячи рублей за тонну. Это на 17,4% выше, чем в 2020 году.