Минэкономразвития спрогнозировало спад ВВП | 360°

Деньги 03 ноября 2022, 01:42 Минэкономразвития спрогнозировало спад ВВП Минэкономразвития России: спад ВВП ускорился в сентябре до 5% в годовом выражении РИА "Новости"

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Динамика ВВП в России близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 года составит минус 2,9%, говорится в документе Минэкономразвития, посвященном ситуации в экономике страны.

Аналитики министерства полагают, что в 2023 году показатель опустится на 0,8%, а в 2024–2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.

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«На фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила минус 5,0% год к году, в целом за третий квартал минус 4,4% год к году», — отметили в ведомстве.

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Валовый внутренний продукт (ВВП) является экономическим показателем, который отражает рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года в России. На фоне серьезного мирового экономического кризиса и санкционной политики Запада экономика России переживает небольшой спад. Ситуацию облегчает укрепление рубля, а также сохранение экспорта энергоносителей после перенаправления потоков с европейского на азиатский рынок.

Ранее сообщалось о повышении Федеральной резервной системой США базовой ставки на 75 базисных пунктов — до 3,75-4%.