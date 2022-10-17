Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля к 2025 году | 360°

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Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля к 2025 году

Глава Минэкономразвития Решетников: к 2025 году курс рубля ослабеет до 72,2 за доллар

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Министерство экономического развития России спрогнозировало постепенное ослабление курса рубля к 2025 году — с 68,1 до 72,2 рубля за доллар. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, передал ТАСС.

«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление — с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016–2021 годы», — сказал министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам

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Снижению давления на курс поспособствуют снижение притока иностранной валюты по счету текущих операций, диверсификация валютной структуры и постепенная переориентация потоков капитала.

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Ранее авторитетный аналитик Ян Крикке заявил, что могущество доллара стремительно падает, и роль американской валюты требует переосмысления. До этого в турецком издании Sabah написали, что санкции против России негативно сказались на долларовой системе.

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