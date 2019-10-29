Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности в России

Ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

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По этому документу, начиная с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми планируется изучать отдельно.

Сведения Минэкономразвитию будет предоставлять Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР), указано в материале.

Оцениваться уровень бедности будет после интеграции показателей Росстата с данными ПФР и ФНС. С апреля 2017 года Росстат находится в подчинении Минэкономразвития.

Верифицированные данные, как по России в целом, так и по каждому отдельному региону, будут публиковаться 29 декабря.

Целью нововведений, как указало ведомство, является повышение качества статистики бедности в России, а также усиление адресности соцпомощи от государства, уточняет «Газета.ru».