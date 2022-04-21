Минэкономразвития поддержало предложение ФНС разрешить внешнеторговые расчеты в криптовалюте

Минэнкомразвития поддержало внесенное Федеральной налоговой службой предложение разрешить российским компаниям проводить внешнеторговые расчеты в криптовалюте. Об этом «Газете.ru» рассказали в пресс-службе министерства.

В министерстве отметили, что от бизнеса поступают сообщения об отказе банков-корреспондентов проводить платежи от лица и в адрес российских юридических лиц. Такое разрешение позволит российским компаниям обеспечить выполнение договоров.

Однако инициатива требует доработки.

«Например, в части определения порядка конвертации цифровой валюты, полученной компаниями в результате внешнеэкономической деятельности. Также — в части адаптации инициативы к временному (но действующему по состоянию на 20 апреля 2022 года) порядку продажи части валютной выручки резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности от нерезидентов. Нужно определить статус таких операций в контексте нормативно-правовой базы валютного контроля. А с правовой точки зрения — оценить возможность ведения счетов граждан и компаний в цифровых валютах», — пояснили в Минэнкомразвития.