Минэкономразвития оценило рост ВВП в России в первом квартале

Ведомство ранее сообщило, что рост ВВП России в феврале составил 2,9% в годовом выражении, пока оценку за март министерство официально не представило.

Отмечалось, что в феврале наибольший вклад в рост ВВП внесли торговля и промышленное производство (по 1 процентному пункту), напоминает ТАСС.

Кризис, вызванный коронавирусом, приведет к отрицательному ВВП, сказал «360» ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. По его мнению, экономика страны сможет восстановиться только ко второму полугодию 2021 года, но все равно не выйдет на уровень 2019-го.