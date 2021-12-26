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    26 декабря 2021, 22:08

    Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях Евросоюза от России миллиардных компенсаций

    Минэкономразвития РФ: Евросоюз не требовал от России 290 млрд евро

    Валерия Шафирко

    Информация о том, что Евросоюз предъявил к России претензии на получение выплаты в размере 290 миллиардов евро, «не является достоверной». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ

    «Информация о том, что ЕС „требует от России €290 млрд“ в рамках спора, не является достоверной», — привел ТАСС сообщения пресс-службы министерства.

    Требования Евросоюза сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые, по мнению ЕС, нарушают правила ВТО.

    В министерстве также отметили, что Евросоюз оценивает в 290 миллиардов евро рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб.

    Более того, как пояснили в ведомстве, выплат каких-либо компенсаций правила ВТО не предполагают.

    Москва и Брюссель, как отмечено в сообщении пресс-службы, провели консультации, где российская сторона разъяснила, что принятые меры соответствуют обязательствам в рамках ВТО.

    «Будем защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур», — привело РИА «Новости» фрагмент сообщения Минэкономразвития.