Минэкономразвития опровергло сообщения о резком падении доходов россиян

При этом в ведомстве отметили, что введенные в стране ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции к привели к падению апрельских зарплат на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако при этом потребительский спрос показывает стабильный рост. Это один из факторов доходов населения. Так, во второй половине июня этот показатель превысил мартовский. Кроме того, по данным Центробанка падение доходов населения замедлилось к началу мая, а общей сумме покупок по банковским картам вернулся на обычный уровень.

Сегодня в СМИ появились данные исследования, по которому доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросла с 38,1 в феврале до 44,6% в июне. Кроме того, в исследовании говорится об увеличении доли крайне бедного населения, чей доход составляет менее пяти тысяч рублей в месяц.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи граждан России из всех федеральных округов. За основной показатель исследователи взяли названный респондентом средний доход за месяц в расчете на одного члена семьи. К примеру, если муж получает 20 тысяч рублей, а у него на иждивении жена и двое детей, то доход на одного члена семьи составляет пять тысяч рублей.