Власти нашли способ заработать на коррупционерах

Сам документ предусматривает появление в законе таких терминов, как конфискованная недвижимость и изъятая жилая недвижимость, обращенная в собственность государства. Реализация таких площадей возможна только на торгах.

В настоящий момент жилую недвижимость осужденных коррупционеров бесплатно передают для социальных или государственных нужд. То есть, квартиры получают те, кто уже давно стоит в очереди или госпредприятия и учреждения для своих работников.

Авторы документа предложили сохранить эту практику, но часть недвижимости все же продавать с молотка. По каким критериям будут определять, куда пойдет квартира решат после принятия поправок. Норма начнет действовать с декабря 2020 года.

В пояснительной записке говорится, что в последние годы количество конфискованной жилой недвижимости, которое передали на баланс государства значительно увеличилось. Это связано с уголовными делами, которые возбудили по закону о контроле за доходами государственных служащих. В части случаев у супругов и несовершеннолетних детей находят имущество, которое не соответствует уровню их доходов.

Кроме того, изъятое жилье обычно представляет собой огромные элитные дома и квартиры большой площади, которые передавать на социальные нужды просто нецелесообразно. Граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий просто не смогут содержать такие квартиры. Но путем продажи конфискованного имущества можно увеличить доходы федерального бюджета.