Миллионы россиян оказались под угрозой запрета на выезд из-за долгов

Около семи-восьми миллионов россиян рискуют отпуском за границей из-за просроченной задолженности. Об этом предупредил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентст (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Эксперт уточнил, что к категории потенциально невыездных могут отнести людей с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, но по факту в зоне риска находятся все обладатели какой-либо задолженности, сообщило РИА «Новости».

«Если мы говорим о банковских клиентах, то сегодня потенциально невыездными являются порядка семи-восьми миллионов человек», — рассказал Мехтиев.

Иными словами, каждый шестой заемщик не сможет покинуть страну, если кредитор получит судебное решение. По словам эксперта, чтобы избежать неприятного сюрприза на границе, россиянам с задолженностью за 10-14 дней до выезда стоит зайти на сайт ФССП и уточнить, нет ли их данных в базе исполнительных производств.

Если это так, нужно в полном объеме погасить долг, уведомить об этом ведомство, наложившее запрет на выезд. Новая информация будет внесена в базу не сразу. Придется подождать около 10 рабочих дней.

Мехтиев добавил, что иногда время ожидания может быть меньше, однако, по его мнению, стоит не рисковать и заняться этими вопросами заранее. Также глава НАПКА настоятельно рекомендовал должникам не рассчитывать на то, что они смогут договориться с пограничниками на месте.