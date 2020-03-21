Миллионы предпринимателей в России рискуют потерять работу
«Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру — около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы», — рассказала РБК вице-президент в Торгово-промышленной палате (ТПП) Елена Дыбова. По ее словам, сейчас важно сохранить основную часть бизнеса.
Значительная часть малого и среднего бизнеса в России — арендаторы точек в торговых центрах и на рынках, подчеркивает вице-президент ТПП.
Дыбова уточнила, что многие предприниматели взяли кредиты по льготной программе, и сейчас есть существенный риск, что теперь они не смогут расплатиться с банками.
Ранее правительство вместе с Центробанком выпустили совместное заявление о том, что примут меры для поддержки граждан и экономики в условиях пандемии.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, из которого следует, что российский малый и средний бизнес может заплатить за аренду государственного имущества с рассрочкой. Деньги можно вернуть в следующем году равными частями.
Центробанк оставил без изменения ключевую ставку в 6% в условиях существенного падения курса рубля.