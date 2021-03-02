Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить миллионные убытки

Инвесторы фонда Da Vinci Capital в конце февраля отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник, близкий к фонду. Уведомление также были направлены вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам TON.

Инвесторы, как пишет Forbes, требуют компенсировать ущерб в размере около 100 миллионов долларов за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Если в компенсации будет отказано, то инвесторы в течение двух недель подадут судебный иск в Лондон.

РБК со ссылкой на близкий к Telegram источник сообщил, что инвесторы просят возместить 20 миллионов долларов, а не 100. Собеседник издания отметил, что других писем о компенсации в компании не получали. У таких претензий мало шансов на успех, считают юристы лондонского офиса Skadden. Низкие шансы предполагают из-за того, что договор четко обговаривал как расходы, так и риски. Собеседник издания уточнил, что если иск все же подадут, то это придется делать в арбитраже (LCIA), так как этот способ разрешения конфликтов определен договором.

Как отмечает Forbes, одним из крупнейших инвесторов TON был Disruptive Era Fund под управлением Da Vinci Capital. Фонд заключил с Telegram соглашения о покупке токенов на сумму 72,1 миллиона долларов и за 2018 год перевел на счета продавца 45,4 миллиона долларов, говорилось в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Руководство Telegram решило распространить свои облигации среди избранных инвесторов на сумму миллиард долларов. Мессенджеру нужны деньги на развитие и погашение долга за блокчейн-платформу TON. Об этом в феврале писал «Коммерсант» со ссылкой на источники. Один из собеседников издания уточнял, что Telegram предлагает свои бонды ограниченному кругу инвесторов. Минимальное вложение в ценные бумаги мессенджера составляет 50 миллионов долларов. Эту сумму могут снизить до 10 миллионов долларов.