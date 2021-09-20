Миллионеры из США рассказали о минусах большого наследства

Большинство американцев (67%) возрастом от 18 лет и с финансовым положением от одного миллиона долларов боятся оставить после себя крупное наследство. Такие выводы можно сделать исходя из опроса консалтинговой компании The Motley Fool. Об этом сообщил сайт kp.ru.

58,7% богатых американцев высказывают опасения, что деньги будут потрачены впустую. 56,5% предположили, что члены их семьи не смогут управлять такими деньгами. О том, что планируют потратить оставшиеся деньги на благотворительность, заявили 56,03% опрошенных. 55,77% респондентов боятся, что из-за финансового благополучия наследники могут облениться.