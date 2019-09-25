Миллион в год за возможность ходить. Малышу из Подмосковья нужна помощь в реабилитации

Из-за тяжелого заболевания шестилетний Петя Барышев из Егорьевска вынужден четыре раза в год проходить курс реабилитации. Лечение затратное, но без него улучшений просто не будет. Телеканал «360» совместно с фондом «Линия жизни» открывает сбор средств в помощь Пете.

У большого смелого мальчика Пети сегодня еще одна победа. Сначала он покоряет детский веревочный городок, заручившись поддержкой папы. А через пять минут шаг за шагом и сам проходит через все испытания. Ровно так же, как и в жизни.

Источник фото: телеканал «360»

В два года врачи поставили мальчику диагноз — детский церебральный паралич: правосторонний гемипарез. Он превратил жизнь мальчика, да и всей семьи, в дистанцию с бесконечной чередой препятствий.

«Наш ребенок родился сложно, мы многое пережили, испытали. Когда твой ребенок, как обычный ребенок, не ходит, плохо глотает, не умеет жевать, не испытывает детские радости жизни — это очень тяжело», — сказала мама Пети Мария Барышева.

О предложениях отказаться от Пети родители и слушать не хотели. Вместо этого твердо решили — любой ценой поставить сына на ноги. Поэтому дальше началось долгое и дорогостоящее восстановление.

Источник фото: телеканал «360»

«В три года и четыре месяца он у нас сам пошел, без рук. Это было что-то. Это было колоссально», — рассказала мама мальчика.

Полмиллиона рублей и два курса в реабилитационном центре помогли мальчику начать ходить. До этого Петя только стоял — но только на одной ноге. Сейчас малыш старается опираться на обе, но трудности еще есть. Если прекратить курс лечения, весь прогресс пойдет насмарку.

«Ногу правую он не опускает хорошо, значит, у него скованы движения, он не может долго ходить, постоянно просится на руки, у него слабый позвоночник, искривление, сколиоз. И это все нам помогает преодолеть наша реабилитация», — рассказала Мария Барышева.

Источник фото: телеканал «360»

Трехнедельный курс реабилитации в московском Центре детской психоневрологии стоит 250 тысяч рублей. Если проходить их каждые три месяца — а это необходимый минимум — на одно лечение сына родителям нужно тратить по миллиону в год. А впереди еще девять лет лечения. Для семьи, в которой работать может только один человек, так как второй постоянно находится с Петей, такие суммы — неподъемны.

Если каждый, кто имеет желание и возможность, поможет даже небольшой суммой — жизнь этого доброго и светлого малыша будет спасена. И он наконец-то сможет без труда делать то, что больше всего любит — бегать и прыгать.

Сообщение с суммой пожертвования можно отправить на короткий номер 3242.