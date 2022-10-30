Миллион фунтов стерлингов со счетов бизнесмена Авена разрешили разморозить | 360°

Деньги 30 октября 2022, 13:31 Миллион фунтов стерлингов со счетов бизнесмена Авена разрешили разморозить Daily Telegraph: власти Британии разрешили разморозить £1 миллион со счета олигарха Авена РИА "Новости"

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Британские власти разрешили разморозить часть счетов российского предпринимателя Петра Авена. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, Авен получит доступ к одному миллиону фунтов стерлингов, чтобы оплатить долги и сделать повседневные траты.

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Британский Минфин дал добро живущему в Англии российскому олигарху снимать со счетов по 60 тысяч фунтов в месяц на текущие расходы. Единовременно Авен сможет получить 388 тысяч фунтов, чтобы покрыть накопившиеся задолженности.

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В марте российский миллиардер пожаловался, что из-за санкций не может нанять уборщицу и водителя. Авен тогда признался, что его жизнь круто изменилась после занесения в санкционные списки.

Ранее Авен заявлял, что его минимальные расходы за месяц составляют около 140 тысяч фунтов. Олигарх уточнил, большая часть суммы идет на обслуживание коллекции предметов искусства.