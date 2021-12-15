Миллиарды рублей выделили на повышение зарплат бюджетников

Премьер-министр Михаил Мишустин приказал выделить больше 12,2 миллиарда рублей на повышение заработных плат работников, которые получают деньги из госбюджета. Сообщение об этом появилось на сайте Правительства России.

Выделенные деньги будут направлены врачам, учителям, преподавателям ВУЗов и ученым. При этом научным сотрудникам выделят больше 5,2 миллиарда, еще 2,9 — работникам сферы образования. Медицинские учреждения заберут больше 2,6 миллиарда рублей, а учреждения культуры — 1,3 миллиарда.

Заседание правительства, на котором решился вопрос о распределении финансов, прошло 8 декабря. Вопрос на личный контроль взял по просьбе Мишустина министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Совместно с Минфином он обязался следить за строгим выполнением приказа — чтобы деньги дошли всем тем, кому они полагаются.

«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», — подчеркнул Мишустин.

Указ президента гласит, что зарплаты воспитателей детских садов, учителей, преподавателей колледжей и сотрудников сферы культуры должны быть равны 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты преподавателей университетов, врачей и научных работников — 200% средней зарплаты.