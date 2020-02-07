Российские дороги несут миллиардные убытки из-за перегруза

Ущерб федеральным трассам от нагруженных сверх нормы фур каждый год исчисляется десятками миллиардов рублей. Но ощутимых успехов в борьбе с ними не наблюдается.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор, только за 10 месяцев 2019 года было зафиксировано около миллиона нарушителей весогабаритных параметров. Их число составляет порядка 18% от общего количества проездов грузового транспорта через автоматизированные пункты весогабаритного контроля (АПВГК).

В общей сложности сумма потенциальных штрафов равна почти 58 миллиардам рублей, уточнили в ведомстве.

В ассоциации «Грузавтотранс» указывают на то, что систему контроля можно с легкостью обойти. Исключить коррупционный фактор, по мнению Минтранса, помогут автоматизированные пункты весогабаритного контроля, но в достаточном количестве они появятся только к 2024 году.

Сегодня официальные штрафы за перегруз для юридических лиц достигают 500 тысяч рублей. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что за перегруз отвечать должен не только перевозчик, но и на владелец товара.

В сентябре прошлого года специалисты предложили запустить беспилотные грузовики на российские трассы. По их мнению, такая идея позволит снизить расходы и привести к уменьшению себестоимости товаров, которые перевозятся по России.