Миллиардные вливания в Северный Кавказ признали малоэффективными

Бюджетные расходы на Северный Кавказ в Счетной палате признали малоэффективными. Так, за три последних года в регионы направили без малого восемь миллиардов рублей, но значимого эффекта не последовало.

Речь идет о программах социально-экономического развития региона. Счетная палата провела анализ того, как используются средства, и пришла к выводу, что многомиллиардные финансовые вливания в Северный Кавказ не дали существенного эффекта. Значимых результатов не последовало ни для региональных рынков, ни для инвестиций, указало РИА «Новости».

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Так, за два предыдущих года на подпрограммы в рамках «Развития СКФО на период до 2025 года» направили 8,8 миллиарда рублей. В том числе из федеральной казны — 5,5 миллиарда, а в 2019 году — еще 2,4 миллиарда бюджетных рублей.

Примеров успешной реализации инвестпроектов в регионе при этом крайне мало. Кроме того, сохраняется напряженность на рынке труда, отметили проверяющие.

«Из 27 запланированных инвестпроектов в 2017–2018 годах реализовано только девять. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, учитывая, что в макрорегионе и так в среднем ежегодно создается около 70 тысяч рабочих мест», — заявила в ходе коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.