Миллиардеры предложили Минфину инвестировать в госпроекты 70 трлн рублей

«Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент (механизм стабилизации условий видения бизнеса — прим. ред.) появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 триллионов рублей. То есть запрос [на регулирование] велик», — заявил Иванов.Он отметил, что до 2024 года Минфин планирует привлечь 30 триллионов рублей инвестиций.

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Речь идет о законопроекте «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности». Его внесли в Госдуму в начале ноября. Цель проекта — гарантировать для инвесторов неизменность условий ведения бизнеса, в особенности фискальных.

В документе предусмотрено два режима: общий и проектный. Общий режим должен защитить инвестора на три года от любых обстоятельств, мешающих инвестированию. Проектный — обеспечивает неизменность ставок налогов на имущество, прибыль, транспортного и земельного налогов на срок от шести до 20 лет; неизменность условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки как минимум на три года.

Для того чтобы получить такие условия, человек должен заключить с государством договор о вложении в проект в социальной сферы не менее 250 миллионов рублей; 1,5 миллиарда рублей в проект в цифровой экономике, сельском хозяйстве. На проект прочих областей бизнесмен должен выделить пять миллиардов рублей. При этом инвестор должен довести проект до конца, а государство — компенсировать ему убытки, если условия договора были выполнены с нарушением.